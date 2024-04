Prima la rissa, poi gli spari nella notte: ferita una ragazza

Prima la rissa, poi gli spari e una ragazza rimasta ferita da un colpo che probabilmente non era diretto a lei. Il racconto di una notte di follia a Sezze. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri mentre la giovane è stata operata all’ospedale Goretti di Latina.

Sono ancora frammentarie le informazioni a disposizione, ma secondo i primi accertamenti la rissa sarebbe scoppiata tra alcuni cittadini stranieri poco dopo la mezzanotte in zona Ferro di Cavallo. Su cosa è poi successo sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, fatto sta che uno dei contendenti avrebbe poi estratto un'arma ed esploso un colpo davanti a un locale già in passato finito al centro delle cronache e che non è escluso potesse essere diretto a un ragazzo coinvolto nella stessa rissa.

Ma il colpo, di rimbalzo, invece ha raggiunto e ferito alla gamba la ragazza non coinvolta nei fatti; soccorsa è stata portata al nosocomio di Latina dove è stata operata per la rimozione del proiettile. Fortunatamente sta bene e le sue condizioni non sono gravi.

Sul caso sono ora in corso le indagini dei carabinieri. Nelle scorse ore è intervenuto anche il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi. “In merito ai fatti di questa notte - ha scritto il primo cittadino su Facebook - sono in strettissimo contatto con le forze dell'ordine. Adesso mi trovo al Santa Maria Goretti per accertarmi delle condizioni della ragazza. Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze alla ragazza e alla sua famiglia oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell'ordine che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente”