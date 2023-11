Fanno il vento nei ristoranti: professionisti dello "scrocco" di nuovo nei guai

Cene e pranzi al ristorante, a base di pesce o a base di carne ma sempre in locali molto rinomati. Al momento del conto però, con una scusa o con un'altra, filavano via senza pagare. Era già accaduto a Formia il 30 settembre scorso, quando la coppia, lui 44, lei 42 anni, entrambi di Gaeta e già gravati da precedenti di polizia, si erano dileguati dal ristorante fingendo un malore, senza più tornare a saldare il dovuto. I carabinieri di Formia per quell'episodio li avevano già identificati e denunciati a piede libero per il reato di insolvenza fraudolenta.

Poi ci hanno riprovato. Alla stessa coppia infatti vengono ora attribuiti altri due episodi analoghi, commessi il 29 ottobre e il 13 novembre, rispettivamente a Minturno e ancora a Formia. Nel primo caso moglie e marito avevano cenato in un noto ristorante di Scauri ordinando un menù di carne e, dopo aver consumato pasto e bevande, erano usciti all'esterno con la scusa banale di fumare una sigaretta e nessuno li ha più rivisti. L'ultima cena consumata "facendo il vento" era invece a base di pesce, in un noto locale formiano. Stessa modalità, stessa disinvoltura nel guadagnare l'uscita senza pagare.

A questo proposito i carabinieri ricordano che il titolare del locale non può né trattenere fisicamente il cliente né obbligarlo a esibire un documento di identità, ma può richiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine sul posto e può sporgere querela. Cosa accade invece se, dopoo essersi allontanato dal locale per sottrarsi al pagamento del conto, il cliente si ravvede, torna e paga? "Sul piano giuridico - spiega una nota dell'Arma - se il cliente, dopo aver consumato il pasto ordinato, si allontana ma successivamente estingue il conto, la colpevolezza si considera estinta senza conseguenze".