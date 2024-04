Rita Combi trovata morta a Latina, la donna scomparsa da giorni da Nettuno

E’ stato rinvenuto nelle campagne di Borgo Santa Maria il corpo senza vita di Rita Combi, la donna di 64 anni scomparsa da alcuni giorni da Nettuno. Una tragica scoperta fatta nel pomeriggio di giovedì 25 aprile nella frazione di Latina. Si sono concluse così, nel modo più drammatico, le ricerche della 64enne che andavano avanti dalla scorsa domenica, da quando di lei si erano perse le tracce.

Del caso di Rita Combi si era interessata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3. La donna, secondo quanto ricostruito, era scomparsa nella giornata di domenica 21 aprile da Nettuno; la donna dopo essere uscita per andare al supermercato aveva fatto ritorno a casa lasciando la spesa per poi riuscire. Questa l’ultima notizia di lei che poi era scomparsa facendo perdere le sue tracce. Nell'abitazione aveva lasciato anche il cellulare e le chiavi di casa.

Tanta la preoccupazione per le sue sorti dal momento che la 64enne non aveva portato con sé anche dei medicinali di cui aveva bisogno. E’ stato il ritrovamento della sua auto, una Lancia Musa, a dare un indirizzo decisivo alle ricerche. Il mezzo è stato notato nei campi da un residente della zona di Borgo Santa Maria che ha fatto quindi una segnalazione alle forze dell’ordine. Una volta accertato che si trattava proprio della vettura della donna, dalla Prefettura è stato attivato il piano di ricerca che ha portato al rinvenimento del corpo ormai senza vita grazie all’ausilio anche di un elicottero dei vigili del fuoco. Il cadavere è stato trovato in una zona di campagna distante dall’auto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i volontari della protezione civile. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’allontanamento volontario, ma sono in corso ulteriori indagini e il corpo della donna è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia che potrà fornire elementi utili per chiarire le cause del decesso.