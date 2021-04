Incidente sul ponte, sospesa anche la circolazione dei treni: ritardi e disagi sulla Roma-Formia

Un incidente stradale a Priverno ha creato non pochi disagi questa mattina anche sulla linea ferroviaria Roma-Formia. A partire dalle 10.50 di oggi, giovedì 29 aprile, infatti, il traffico ferroviario sulla linea è stato sospeso tra Sezze Romano e Priverno Fossanova per consentire proprio l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente, da quando si apprende, è avvenuto sulla strada provinciale San Martino con una vettura che uscita fuori strada ha colpito il muretto del ponte che passa sulla linea ferroviaria danneggiandolo e rischiando di farlo crollare.

Per consentire gli interventi sul posto, quindi, la circolazione dei treni è stata sospesa per quasi due ore. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Rfi. Il traffico ferroviario, come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, ha ripreso progressivamente a tornare alla normalità solo intorno alle 12.20. Pesanti gli effetti sulla mobilità: sono stati registrati rallentamenti fino a 120 minuti per 2 treni Intercity (deviati su linea Cassino) mentre altri 4 treni Intercity sono stati limitati nel percorso; 4 convogli regionali, infine, sono stati limitati nel percorso e sostituiti con servizio autobus nella tratta interessata.