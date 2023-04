Guasto tecnico sulla linea: treni in ritardo prima dello sciopero: disagi per i pendolari

Mattinata di disagi anche per i pendolari pontini della linea Roma – Napoli via Formia non solo per lo sciopero che era stato annunciato per la giornata di oggi, venerdì 14 aprile, ma anche per ritardi dei treni dovuti a un guasto tecnico sulla stessa linea.

I problemi sono iniziati intorno alle 6, quindi prima dell’orario di inizio dello sciopero, quando la circolazione ferroviaria sulla Roma-Napoli è rallentata in prossimità di Torricola a causa un inconveniente tecnico. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi e oltre due ore dopo, intorno alle 8.30, quando risolto l’inconveniente e una volta ripristinata la piena funzionalità della linea, il traffico ha iniziato a tornare regolare. Pesanti però gli effetti sulla circolazione dei treni; come hanno fatto sapere da Rete Ferroviaria Italiana, sono stati registrati rallentamenti fino a 30 minuti per 4 Intercity e fino a 50 minuti per 35 regionali.

Lo sciopero

Lo sciopero del personale di Trenitalia indetto dai sindacati di categoria, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, è iniziato invece alle 9 - e termina alle 17 - con un’astensione dal lavoro di 8 ore. Lo mobilitazione, hanno comunicato le Fs, “potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”. Informazioni su collegamenti e servizi possono essere ottenute attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti, il sito trenitaliatper.it, il sito www.trenord.it e tramite l’App di Trenord.