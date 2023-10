Dopo quasi 24 ore di ricerche è stato ritrovato il 70enne disperso sulla via Francigena

E’ stato ritrovato l’uomo di 70 anni di origini irlandesi che era disperso sulla via Francigena. La notizia nella tarda mattinata di oggi, domenica 1 ottobre, dopo che per quasi 24 ore le ricerche erano andate avanti senza sosta, anche di notte.

Da quanto si apprende l’uomo è stato ritrovato nella zona di Suso, sotto Monte Trevi nel territorio di Sezze dove nella notte si era spostato il punto di raccolta dei soccorritori coordinati dai vigili del fuoco. Una volta rintracciato, il personale dei vigili del fuoco si è subito messo in moto per raggiungendo e recuperarlo, considerata la zona impervia, con l’ausilio del verricello. Le operazioni sono ancora in corso.

L’uomo, quindi è vivo e da quanto si apprende in discrete condizioni, sarà ora preso in cura dai sanitari del 118.

Le ricerche del 70enne erano iniziate ieri intorno a mezzogiorno dopo che lui stesso aveva lanciato l’allarme dicendo di essersi perso mentre stava attraversando la via Francigena. Di lui, però, non si avevano notizie da giovedì quando aveva lasciato il B&B dove stava alloggiando a Sezze; non si sa quindi quando abbia iniziato il suo percorso. Le ricerche, con l’ausilio anche dei mezzi aererei e dei droni, quindi sono iniziate ieri intorno alle 12 e non si erano mai fermate, andando avanti anche nella notte. Oltre che i vigili del fuoco sono stati impegnati anche i carabinieri, intervenuti con il personale delle diverse Stazioni della zona dei Lepini e il reparto forestale, il personale del soccorso alpino, i volontari della protezione civile e i sanitari del 118.

L’area perlustrata per ore dai soccorritori è stata sempre quella tra Suso, Sezze e Sermoneta sorvolata nella notte da un elicottero S.A.R. (Search and Rescue) dell'Aeronautica Militare intervenuto in supporto. I vigili del fuoco hanno coordinato le operazioni, presenti sul posto con una Unità di Comando Locale, con il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e una squadra operativa territoriale da Latina per le ricerche a terra. In supporto sono giunti anche il nucleo cinofili dal Comando di Rieti, gli specialisti del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto con i droni dal Comando di Roma e un elicottero del reparto volo di Ciampino che ieri ha sorvolato la zona, in collaborazione con un elicottero della guardia di finanza, fino al tramonto.

Poi dopo la notte le ricerche sono proseguite anche oggi, fino alla buona notizia del ritrovamento del 70enne arrivata nella tarda mattinata.