Perquisito e trovato con sette etti di marijuana in casa: parte della droga già pronta per la vendita

E' stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, ma in casa nascondeva dosi ben più consistenti. I militari della stazione di Roccagorga hanno tenuto sotto controllo un 23enne del posto, già noto per i suoi precedenti, e hanno deciso di estendere gli accertamenti anche alla sua abitazione.

Un'intuizione che si è rivelata corretta. In casa infatti il giovane nascondeva altri 7 etti di marijuana. Una parte della sostanza stupefacente era stata già confezionata in 28 singole dosi. Insieme alla droga è stato rinvenuto anche del materiale per il confezionamento. Il 23enne, d'intesa con la procura, è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e ristretto temporaneamente nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Terracina. Nella giornata del 1 ottobre nei suoi confronti è stata applicata dal giudice la misura detentiva degli arresti domiciliari.