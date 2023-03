Blitz dei carabinieri: scoperto in casa con armi antiche mai denunciate

Armi antiche detenute in casa ma non denunciate. Per questa ragione è scattata una denuncia in stato di libertà a carico di un uomo di 50 anni di Roccagorga, in realtà già noto agli archivi delle forze dell'ordine.

Nelle scorse settimane i militari della stazione locale hanno perquisito la sua abitazione e scoperto nello specifico tre pistole, un fucile e tre armi bianche. Tutte sono da considerarsi antiche, perché di fabbricazione antecedente al 1890, ma nessuna era stata denunciata. Per l'uomo si configura dunque l'ipotesi di detenzione abusiva di armi e per questa ragione i carabinieri lo hanno denunciato.