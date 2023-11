Ruba una telecamera di videosorveglianza di un negozio: scoperto e denunciato

Un furto singolare scoperto dai carabinieri nel comune di Roccagorga, che sono riusciti a identificare e denunciare il responsabile. Oggetto del reato è stata infatti una telecamera di videosorveglianza che era stata installata all'esterno di un esercizio commerciale della cittadina dei Monti Lepini.

I carabinieri della stazione del paese indagando sono risaliti all'identità del ladro: si tratta di un ragazzo di 23 anni, attualmente denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Ulteriori accertamenti sono però in corso da parte dei militari per comprendere i motivi che hanno indotto il ragazzo a compiere il gesto.