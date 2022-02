Il benvenuto di Roccagorga al nuovo comandante della stazione carabinieri

La comunità di Roccagorga, tramite il sindaco Nancy Piccaro, ha voluto porgere un caloroso benvenuto al Luogotenente con carica speciale Carlo Costantini, che si è da poco insediato nella veste di Comandante della locale Stazione dei Carabinieri dopo anni di carriera svolta anche nell’Ufficio Legislazione del Comando Generale dei Carabinieri e la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Latina.

Nell'occasione il sindaco Piccaro ha dichiarato: “Auguriamo buon lavoro al Comandante Costantini, come a tutti i suoi uomini in servizio a Roccagorga, con un particolare ringraziamento al maresciallo Luigi Benvenuti, che lo ha egregiamente sostituito in questi ultimi mesi . La nostra comunità sta già apprezzando la professionalità del Comandante Costantini, ma anche le sue doti umane capaci di infondere senso di sicurezza e rispetto della legalità nei cittadini.

Ringraziamo il Comandante Provinciale Colonnello Lorenzo D’Aloia, nonché il Capitano della Compagnia di Terracina Francesco Vivona - ha concluso il sindaco - per l’attenzione dimostrata sempre sia nei confronti della nostra comunità che nei confronti di tutte le altre a loro affidate”.