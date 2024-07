Si è concluso con tre pesanti condanne il processo a carico di Alexandru Lucian, Joan Gjoni e Daniela Casconi, i tre ragazzi responsabili di avere pestato in maniera violenta e accoltellato nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2023 a Roccagorga un 18enne. Gli imputati, che erano chiamati a rispondere di tentato omicidio e sequestro di persona oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti, questa mattina sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per il processo celebrato con rito abbreviato, su richiesta degli avvocati Fabrizio Cassoni e Italo Montini, per pter beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

Il pubblico ministero Marina Marra al termine della sua requsitoria ha chiesto una condanna a dieci anni di carcere per ciascuno degli imputati, richiesta che il gup ha accolto quasi integralmente: Gjioni e la Cassoni sono stati condannati a 10 anni e quattro mesi di reclusione, Lucien a 9 anni.

Quella sera la vittima sarebbe stata attirata in un luogo isolato nelle campagne di Roccagorga, nei pressi dell'ex ristorante Il Querceto, e poi pestato e accoltellato alle gambe e in altre parti del corpo con fendenti che hanno sfiorato organi vitali. Era stato lo stesso giovane, poco dopo, a chiedere aiuto a un residente che aveva allertato i militari e i soccorsi del 118. Mentre il ragazzo veniva trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina i carabinieri avevano avviato le indagini e nel giro di poche ore avevano identificato alcuni giovanissimi - tutti residenti tra Sezze, Roccagorga e Priverno - quali responsabili. Poi era arrivato il fermo per tre 18enni e per un quarto componente del gruppo, un minorenne il cui processo è in corso davanti al Tribunale dei minori. Sulle ragioni della violenta aggressione una delle ipotesi era legata ad un regolamento di conti tra assuntori di sostanze stupefacenti visto che nel corso delle prime indagini gli investigatori avevano anche sequestrato durante le perquisizioni una piccola quantità di droga.

Oggi le pesanti condanne per i tre imputati, poco più che 18enni come la vittima.