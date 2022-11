Incidente durante una battuta di caccia: uomo scivola, parte un colpo e lo ferisce alla mano

Tragedia sfiorata ieri, lunedì 28 novembre, per un incidente di caccia finito con un uomo ferito dalla sua stessa arma e trasportato in ospedale. E' accaduto nel territorio di Roccasecca dei Volsci dove l'uomo, un 34enne di Pontinia, era impegnato in una battuta di caccia insieme ad altri amici. Secondo la ricostruzione dei fatti, drante la giornata l'uomo è accidentalmente scivolato e proprio in quel frangente dal fucile che aveva in mano è partito improvvisamente un colpo.

Il proiettile lo ha raggiunto e ferito alla mano sinistra. Immediato è scattato l'allarme ai soccorsi del 118 e ai carabinieri, allertati dagli altri componenti del gruppo. Il cacciatore è stato soccorso da un'eliambulanza che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.