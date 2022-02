Incidente a Roccasecca dei Volsci: un elicottero dei vigili del fuoco recupera l'auto caduta nel dirupo

L'auto era finita in fondo a un dirupo, nel territorio di Roccasecca dei Volsci, il 13 febbraio scorso. Nel tragico incidente ha perso la vita il conducente, Luigi Leoni, 76enne originario di Sonnino. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco hanno recuperato l'auto precipitata, con una complessa manovra effettuata dal reparto di volo di Roma.