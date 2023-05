Era precipitata mentre faceva parapendio in una zona impervia nel territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci ma a individuarla e salvarla sono arrivati gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio: la donna ha riportato qualche frattura ma non è in pericolo di vita.

E' accaduto nella mattinata di oggi, sabato 27 maggio, quando è arrivata una segnalazione alla sala operativa del N.U.E. 112 per prestare soccorso ad una parapendista precipitata in una zona impervia, ad 1 chilometro circa dalla piazzola di lancio. Nonostante l'allarme, lanciato da un altro parapendista, non fosse corredato delle coordinate dell'incidente, i soccorittori sono riusciti ad individuare il punto preciso dove era caduta la donna e a raggiungerlo con l'eliambulanza della Regione Lazio con un tecnico di elisoccorso a bordo.

Tramite verricello si è proceduto alla messa in sicurezza dell'infortunata, una donna di Roma, che ha riportato una frattura ad un arto inferiore, e all'immediato trasporto presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto è intervenuta anche una squadra di terra a supporto del tecnico a bordo dell'elicottero.