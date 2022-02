Picchia a calci e schiaffi un connazionale, al giudice dice: "Non ricordo nulla"

Ha aggredito un connazionale e lo ha picchiato con violenza tanto che per la vittima si è reso necessario il ricovero in ospedale con prognosi riservata.

E' accaduto nei giorni scorsi al centro di Sabaudia dove una coppia che passeggiava ha notato una persona a terra colpita con calci e schiaffi da un altro uomo e ha chiamato le forze dell’ordine. Quando i miliari sono arrivato sul posto hanno trovato un cittadino di nazionalità indiana con vistose ferite ed un altro che lo stava colpendo: per quest’ultimo è quindi scattato l’arresto con l’accusa di lesioni gravi mentre il ferito è stato soccorso da un mezzo del 118.

Questa mattina in Tribunale l’interrogatorio di convalida del presunto aggressore assistito dall’avvocato Matteo Sperduti: l’uomo ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa e ha spiegato di non ricordare nulla dell’accaduto mentre la difesa ha sottolineato che in realtà quegli schiaffi avevano l’obiettivo di rianimare il connazionale. Per ora lo straniero resta in carcere.