Sabaudia, violenta aggressione con un coltello e bastoni di legno: 5 denunciati

I carabinieri della stazione di Borgo Grappa sono riusciti a fare luce su una violenta aggressione avvenuta quasi due mesi fa a Sabaudia e di cui è rimasto vittima un ragazzo di 25 anni di origini indiane.

Al termine delle indagini, i militari hanno identificato e denunciato 5 connazionali della giovane vittima, tutti di età compresa tra i 26 e i 36 anni.

I fatti risalgono al 14 dicembre scorso; grazie ad una meticolosa attività di indagine i carabinieri sono riusciti a “conclamare inconfutabili indizi di reità” nei confronti dei 5 che durante l’aggressione avevano utilizzato anche un coltello e dei bastoni di legno con cui avevano colpito il 25enne.

Per tutti ora è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni in concorso e minacce.