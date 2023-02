Sabaudia al centro dello spaccio: un anno fa il primo arresto e il sequestro di un chilo di cocaina

Sono Maurizio Compagno, Davide Cappelletti, Cristian e Gianni Compagni i destinatari delle quattro misure cautelari, tre in carcere e due ai domiciliari, eseguite nella giornata di ieri, 22 febbraio, dai carabinieri della compagnia di Latina. I quattro sono accusati di detenzione e spaccio di droga, cocaina in particolare. La vendita era organizzata nell'abitazione di Sabaudia di uno dei componenti del gruppo. E l'attività non conosceva soste: gli acquirenti sapevano che potevano contare sui pusher notte e giorno.

L'attività di indagine è iniziata a novembre del 2021, partendo proprio dal via vai di clienti intorno all'appartamento di Sabaudia. I militari fermando alcuni assuntori nel corso di servizi di controllo del territorio hanno poi ricostruito le modalità di distribuzione dello stupefacente, prima acquistato e custodito dal gruppo e poi spacciato appunto nella città di Sabaudia, verso una clientela di ogni età ed estrazione sociale che arrivava anche da altre zone della provincia. In alcuni casi, dopo i controlli che consentivano il sequestro di piccole dosi appena acquistate e la relativa segnalazione amministrativa, gli stessi assuntori fermati dai carabinieri tornavano dagli indagati per comprare altre dosi.

Nel corso dell'attività di indagine i militari, tra i mesi di marzo e aprile del 2022, erano riusciti a bloccare uno dei carichi di droga sequestrando un chilo di cocaina purissima a Davide Cappelletti. Lo stupefacente, suddiviso in 30 panetti, era nascosto all'interno di un marsupio occultato dentro il cassetto di un mobile nella sua abitazione. Un mese dopo, ad aprile scorso, avevano invece proceduto a un altro arresto e al recupero di 200 grammi di droga e di un'arma. L'attività investigativa è poi andata avanti fino a chiudere il cerchio identificando tutti i componenti del gruppo, destinatari delle tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip Giuseppe Cario. Uno dei quattro uomini si trovava già ai domiciliari, un altro era residente a Latina, uno a Sabaudia e il quarto invece è stato catturato ieri, grazie alla collaborazione internazionale della Guardia Civil spagnola, a Las Palmas, nell'arcipelago delle Canarie, dove l'uomo aveva aperto un'attività imprenditoriale.