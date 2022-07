Affiliato al clan di camorra arrestato mentre era in vacanza a Sabaudia

E' stato arrestato mentre era in vacanza sul litorale pontino, a Sabaudia, rintracciato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. In carcere è finito Michele Onorato, 58enne, considerato elemento di spicco del clan camorristico Cesarano, rintracciato appunto nella città delle dune, dove si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia.

Onorato ora è in carcere a Frosinone, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve scontare una pena residua a quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e falsificazione di valori di bollo in concorso. I fatti sono stati commessi a Castellammare di Stabia e nei comuni limitrofi a partire dal 2006.