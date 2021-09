Dai domiciliari al carcere per le continue evasioni: arrestato 30enne accusato di spaccio

E' passato dai domiciliari al carcere un 30enne, C.F., di Latina, destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Il 30enne era stato arrestato lo scorso giugno in seguito a un'attività di indagine condotta dalla squadra mobile in base alla quale era ritenuto responsabile di violazione della normativa sugli stupefacenti. L'uomo era stato infatti trovato in possesso di 180 grammi di cocaina.

L'aggravamento della misura a suo carico è scattato in seguito alle gravi violazioni da parte dell'uomo rispetto agli obblighi imposti dalla detenzione domiciliare a cui era stato sottoposto nei mesi scorsi. I poliziotti della squadra mobile hanno infatti accertato che il 30enne ha ripetutamente violato le prescrizione allontanandosi dalla propria abitazione. Delle violazioni è stata informata la Procura della Repubblica e ora il Tribunale di Latina, condividendo l’analisi formulata dagli investigatori, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Ad aprile l'uomo era stato notato all'interno di una villetta comunale e, alla vista degli agenti di polizia, si era dileguato a bordo della sua auto. Insospettiti dal comportamento del giovane gli operatori avevano quindi ispezionato i luoghi all'interno dell'area pubblica e avevano rinvenuto, a ridosso di un muretto, una busta di plastica che conteneva 10 involucri avvolti da nastro isolante. Era cocaina, per un peso complessivo di 180 grammi e da cui si sarebbero potute ricavare circa 400 dosi. La Procura di Latina aveva dunque disposto una perquisizione nell’abitazione del 30enne che aveva permesso di scoprire e sequestrare altri 80 grammi di hashish.