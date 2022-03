Un chilo di cocaina nascosto in un cassetto di casa: i carabinieri arrestano un 46enne

Trenta panetti di cocaina per un chilo totale di peso scoperti dai carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare. L'operazione rientra nell'ambito di servizi predisposti dalla compagnia dei carabinieri di Latina e finalizzati al contrasto dello spaccio.

In flagranza di reato, per detenzione e spaccio di stupefacenti, è stato arrestato un 46enne di Latina già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno acquisito elementi tali da far ritenere che l'uomo detenesse droga e al momento opportuno è scattata quindi una perquisizione domiciliare. Un chilo di cocaina suddivisa in 30 panetti era occultata all'interno di un marsupio chiuso in un cassetto. Insieme allo stupefacente anche il materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 100 euro.

Il 46enne è stato arrestato e rinchiuso temporaneamente nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del suo trasferimento in carcere, dove attenderà il processo.