Fermato dai carabinieri, tenta la fuga e getta la cocaina: arrestato un 37enne

Un 37enne di Latina è stato arrestato ieri, 29 gennaio, dai carabinieri della stazione di Sabaudia nell'ambito di un servizio antidroga. L'uomo è stato fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto. Appena sceso dal mezzo ha cercato immediatamente di fuggire per le campagne vicine dopo aver gettato a terrra un involucro nero che è stato subito recuperato dai militari.

Il 37 enne è stato rincorso ed immediatamente bloccato dal personale dell’Arma. All'interno del sacchetto che aveva gettato a terra sono stati rinvenuti circa 10 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno poi sottoposto a perquisizione le due abitazioni nella disponibilità del 37enne, operazioni concluse con il ritrovamento di altra sostanza stupefacente, in particolare cocaina e Mdma, oltre a denato provento dell'attività di spaccio e a materiale per il taglio e il confezionamento della droga. L'uomo è stato quindi arrestato per possesso ai fini di spaccio.