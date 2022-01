Era ai domiciliari per estorsione ai familiari ma i carabinieri lo sorprendono in giro: arrestato

Era detenuto ai domiciliari dopo essere stato arrestato con l'accusa di estorsione ai familiari ma era uscito senza autorizzazione dalla sua abitazione ed è stato arrestato di nuovo dai carabinieri. E' accaduto a Sabaudia.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno notato il 38enne che camminava tranquillamente per strada, riconoscendolo per i suoi precedenti di polizia. L'uomo, all'atto del controllo, non ha potuto fornire nessuna giustificazione al suo allontanamento ed è stato quindi condotto in caserma, dichiarato di nuovo in arresto per evasione e riportato nella sua abitazione in regime di domiciliari.