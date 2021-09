Impianti sportivi, assegnate le prime concessioni temporanee alle associazioni del territorio

L’amministrazione comunale di Sabaudia ha dato avvio al percorso di assegnazione degli impianti sportivi comunali alle associazioni del territorio che ne hanno fatto richiesta. Cinque sono state ad oggi le strutture assegnate ad altrettante realtà associative per lo svolgimento delle attività sportive. Di seguito l'elenco reso noto dal Comune:

RICHIEDENTE IMPIANTO PERIODO 1 Asd Les Claquettes Palestrina – Borgo Vodice Mar - Gio - Ven

ore 16.00/19.00 2 Asd M.R. Bella Farnia Calcio Campo Sportivo “A. Nalli” Bella Farnia Mar – Gio

ore 18.30/21.00 3 Asd Io mi Difendo Team Iadevaia Palestrina – Borgo Vodice Lun – Mer

ore 18.00/20.00 4 Asd Pallavolo Sabaudia Palezzetto dello Sport

“A. Vitaletti” Dal lunedì al sabato Ore 16.30/21.30 5 Asd Francioni Taekwondo Palestra I.C. “V.O. Cencelli” Mar – Gio Ore 15.00/19.00

Le concessioni decorrono dalla data del 9 settembre 2021 e sono da intendersi temporanee, fino all’espletamento delle procedure per l’assegnazione definitiva degli impianti. Lunedì 13 settembre si procederà con il rilascio delle altre concessioni. "È bene precisare - scrive il Comune in una nota - che la palestra di Borgo Vodice, da poco ristrutturata ex novo, così come altre strutture sono state oggetto di più richieste. Tali istanze saranno esaminate la settimana prossima e i diversi impianti assegnati, qualora non si raggiungano accordi tra le associazioni, secondo normative dagli uffici.