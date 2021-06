Atti persecutori nei confronti della ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Era già stato colpito da una misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, ma l'uomo aveva ripetutamente violato le prescrizioni che gli erano state imposte. Così ieri a carico di un 38enne di Sabaudia è scattato l'arresto ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal tribunale di Latina.

La misura è stata necessaria a seguito delle diverse denunce che erano state presentate all'autorità giudiziaria dalla vittima, la sua ex convivente, che aveva segnalato al comando dell'Arma numerosi episodi in cui l'uomo aveva violato i divieti e continuato a porre in essere atti persecutori, seguendo la donna.