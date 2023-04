Buche lungo la Litoranea dopo le piogge: strada a rischio

Il maltempo e la pioggia degli ultimi giorni hanno creato non pochi problemi al manto stradale anche in alcune zone del comune di Sabaudia. A segnalarlo è l'Anc che, con il suo equipaggio composto dal maresciallo Enzo Cestra e dal volontario Diego Giusti, hanno percorso alcuni tratti della strada Litoranea in cui si sono aperte voragini pericolose.

In particolare all'altezza del Santuario di Nostra signora di Fatima, in località Molella, si rischiano danneggiamenti alle auto in transito e incidenti stradali e l'Anc di Sabaudia ha segnalato la necessità di un ripristino urgente del manto stradale per ragioni di sicurezza.

Un altro intervento, nella giornata di oggi, 11 aprile, ha riguardato sempre la via Litoranea ma all'altezza della Migliara 58, dove l'equipaggio ha notato che la segnletica verticale dello spartitraffico in direzione Sabaudia- San Felice Circeo era stata danneggiata.