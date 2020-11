Due cuccioli si infilano in una tana nel terreno: salvati dai vigili del fuoco

Disavventura per due cuccioli di cane che durante una passeggiata sul lungomare tra Latina e Sabaudia, in località La Bufalara, si sono infilati in una cavità del terreno, probabilmente una tana di qualche animale. Il padrone li ha cercati invano fino a sera, guidato dalla sorella dei due cuccioli che indicava la zona in cui cercare.

Questa mattina lo stesso padrone ha lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri forestali della stazione di Latina e una squadra di vigili del fuoco dalla sede centrale. Dopo aver individuato gli animali con una termocamera si è proceduto a tagliare i rovi e a scavare a mano per dare modo ai cuccioli di uscire e di tornare tra le braccia del loro padrone. Oshi e Flipper, due cuccioli di jack russel, si sono poi prestati per una foto ricordo con i vigili del fuoco.

Allegati