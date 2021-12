Caporalato e sfruttamento del lavoro: azienda agricola nel mirino della Finanza, due indagati

Ancora un caso di sfruttamento del lavoro, che ha portato in provincia ad eseguire due misure cautelari e un sequestro preventivo a carico di due titolari di un'azienda agricola. L'indagine condotta dai militari della guardia di finanza di Sabaudia è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza e dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano. L'operazione ha riguardato un'azienda agricola pontina del settore florovivaistico e ha permesso di accertare come l'impresa abbia impiegato, nel corso degli ultimi due anni, complessivamente 96 lavoratori in condizioni di "assoluto sfruttamento e prevaricazione".

Le condizioni di lavoro a cui erano costretti i dipendenti e i metodi pressanti e degradanti di sorveglianza attuati dai due indagati sono stati tali da generare nei braccianti stranieri uno stato di totale assoggettamento psicologico e di timore nei confronti del datore di lavoro. In alcuni casi i lavoratori erano stati costretti a rinunciare a ferie e anche riposo settimanale. Inoltre le Fiamme Gialle hanno ricostruito l'illecito profitto accumulato dall'impresa grazie al reato di sfruttamento della manodopera irregolare, da ottobre 2019 a maggio 2020, periodo nel quale l'azienda ha beneficiato di un guadagno illecito corrispondente alle retribuzioni non corrisposte per 123mila euro.

L'autorità giudiziaria ha dunque disposto il divieto di dimora nell’intera provincia di Latina per i soggetti coinvolti, due italiani titolari dell’azienda agricola controllata, oltre al sequestro preventivo per equivalente dell’importo di 123mila euro pari al profitto del reato. Lo sfruttamento dei braccianti agricoli infatti, oltre a consentire indebiti vantaggi sul piano previdenziale, formativo e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha permesso all’azienda agricola di risparmiare sensibilmente anche sul costo della manodopera a discapito delle fasce più deboli e di attuare una grave concorrenza sleale in danno di altri operatori economici onesti del settore.