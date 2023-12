"Attenta che non ti do 20 coltellate, te ne do 220": così minaccia la moglie, poi l'arresto

Con una frase ha evocato quanto accaduto alla giovane Giulia Ceccettin e la moglie ha deciso di chiedere aiuto e farlo arrestare. E’ accaduto nei giorni scorsi a Sabaudia quando P.B., queste le sue iniziali, nel corso dell'ennesima lite con la compagna ha preso un coltello e glielo ha puntato contro il viso aggiungendo la frase "Stai attenta che non ti do 20 coltellate come ha fatto quel ragazzo con la fidanzata… io te ne do 220 di coltellate".

Lei si è davvero spaventata e ha urlato chiedendo aiuto così sono arrivati la figlia e il fidanzato che hanno chiamato i carabinieri. Nella sua denunica la donna, di orgine polacca come il marito, ha raccontato che lui, ubriaco, aveva preso in mano un coltello e si era avvinato a lei minacciandola così aveva deciso di denunciarlo.

La segnalazione dei militari dell'Arma è arrivata al sostituto procuratore Valerio De Luca il quale ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese l'applicazione di una misura cautelare nei confronti del 53enne: la richiesta è stata accolta e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Sarà interrogato nei prossimi giorni.