Controlli del Nas: in turno alla Guardia medica ma assenti: provvedimento disciplinare per due sanitari

Controlli a tappeto nei carabinieri del Nas nll’ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria. Specifiche verifiche sono state effettuate sulla regolare conduzione di servizi sanitari di continuità assistenziale – comunemente conosciute come Guardie Mediche – caratterizzati dall’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie in orari notturni/festivi. I militari del Nas hanno valutato in particolare l'entità e la qualità delle offerte sanitarie ai cittadini e i livelli di sicurezza degli operatori sanitari. Le ispezioni sono state eseguite proprio nei giorni festivi e nell’arco notturno presso 390 presidi pubblici di Continuità Assistenziale dislocati su tutto il territorio nazionale, dai grandi centri urbani fino alle piccole realtà e comunità locali. Gli esiti complessivi hanno evidenziato criticità strutturali e organizzative su 99 sedi ispezionate, portando alla denuncia di 19 persone all’autorità giudiziaria e la segnalazione di 85 alle autorità amministrative e sanitarie regionali. Le irregolarità sono riconducibili in 3 casi su 4 a unità sanitarie ubicate in strutture ed immobili con carenze igienico sanitarie, tecnologiche, organizzative e strutturali.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, due sono stati i medici in servizio presso l’Unità di Continuità Assistenziale di Sabaudia segnalati per provvedimenti disciplinari poiché risultati assenti presso i locali della Asl all’atto del controllo dei carabinieri. I due sanitari di turno non erano presenti all'interno della struttura ispezionata nonostante non risultassero impegnati in attività di visita a domicilio di pazienti.

Ulteriori controlli sul territorio pontino hanno portato a rilevare inoltre carenze igienico sanitarie e strutturali all'interno di altre quattro strutture.