Corruzione a Sabaudia, da domani al via gli interrogatori degli arrestati

Sono stati fissati per domani mattina a partire dalle 11.30 gli interrogatori di cinque delle 16 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta ‘Dune’ che ha travolto l’amministrazione comunale di Sabaudia.

Davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, firmataria dei provvedimenti, compariranno Edoardo Piovesana, Quirino Alessi, Alessandro Rossi, Gianni Polidoro e Stefano Malinconico per gli interrogatori di garanzia. Nei prossimi giorni saranno poi ascoltati anche gli altri indagati - tra i quali la sindaca Giada Gervasi e l’ex direttore del Parco nazionale del Circeo Paolo Cassola - che sono accusati a vario titolo di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.

A far partire l’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza, a novembre 2019 l'incendio appiccato all’interno del Parco con minacce al comandante della stazione dei forestali per le presunte irregolarità nella verifica delle concessioni demaniali per chioschi e stabilimenti balneari.