Corruzione, 16 arresti a Sabaudia: c'è anche la sindaca Giada Gervasi

Sedici misure cautelari sono scattate a Sabaudia, una delle quali destinata anche alla sindaca Giada Gervasi. E' il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina. L'inchiesta coinvolge amministratori, funzionari pubblici e imprenditori.

Le accuse a vario titolo sono di corruzione, concussione, turbativa d'asta, falso. Le indagini hanno riguardato anche concessioni demaniali rilasciate dal comune di Sabaudia. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Latina.

Tra gli arrestati anche la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi, accusata di turbative d'asta e una corruzione in relazione ad alcuni appalti per il mondiale di canottaggio che si è tenuto nella città. Venti in totale le persone indagate. A quanto risulta tra i coinvolti c'è anche l'ex direttore del parco nazionale del Circeo.