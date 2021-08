Sabaudia: crolla l’intonaco sotto i portici: paura in pieno centro

Momenti di paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, nel pomeriggio di oggi, domenica 22 agosto, a Sabaudia dove in seguito al cedimento dell’intonaco, calcinacci sono precipitati in terra sotto i portici lungo corso Vittorio Emanuele III, in un momento in cui non transitava nessuno.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale; l’area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza. A fare il punto della situazione è stato il sindaco della città delle dune, Giada Gervasi, intervenuta oggi pomeriggio sul posto.

“Nel pomeriggio di oggi si è verificato il cedimento dell’intonaco di copertura di una trave del porticato lungo corso Vittorio Emanuele III - spiega il primo cittadino con un post su Facebook -. Immediato l'intervento degli agenti di polizia locale e dei vigili del fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza l'area. La polizia locale sta eseguendo tutte le comunicazioni agli Enti preposti e alla Regione Lazio, proprietaria dell’immobile".