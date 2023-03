Daino investito lungo la Litoranea nella zona del Parco del Circeo

Un daino investito sulla strada, a margine della foresta demaniale del Parco nazionale del Circeo. E' accaduto la scorsa notte, lungo la Litoranea, nel territorio di Sabaudia. L'animale rimasto ferito giaceva fra l'erba, senza riuscire a muoversi.

La segnalazione è arrivata all'Anc di Sabaudia che il proprio equipaggio ha raggiunto il luogo indicato, lungo la Litoranea in località Cocuzza. Insieme al maresciallo Enzo Cestra e ai volontari dell'Anc ha operato anche una pattuglia dei carabinieri forestali di Fondi. Grazie all'intervento l'animale è stato prelevato e caricato su un mezzo per poi essere affidato alle cure. L'operazione si è resa necessaria non solo per prestare soccorso all'animale ferito ma anche per evitare ulteriori pericoli lungo la strada. L'attraversamento dei daini nella zona del Parco rappresenta infatti un problema per la sicurezza degli automobilisti.