Dosi di cocaina e hashish nascosti in casa, blitz dei carabinieri: 40enne in manette

Oltre tre etti di stupefacenti nascosti in casa. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di una perquisizione all'interno di un'abitazione di Sabaudia. A conclusione di un'attività investigativa mirata i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del luogo.

In casa sono stati infatti trovati tre involucri contenenti complessivamente 125 grammi di cocaina e due panetti di hashish del peso di 188 grammi. Oltre alla droga sono stati rinvenuti e sequestrati nell'appartamento un bilancino di precisione, denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio e del materiale per il confezionamento. Concluse le formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.