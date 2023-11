Esonda il Lago di Paola, a rischio il canale romano

Il lago di Paola, a Sabaudia, in questi giorni è esondato nel punto in cui si immette il canale principale di Torre Paola. L'acqua ha infatti raggiunto il piano terra del Casone dei pescatori e, come spiega in una nota l'azienda Vallicola che gestisce lo specchio d'acqua, rende difficile l'accesso agli uffici compromettendo l'attività aziendale.

"Ancora una volta un campanello d'allarme per il grave dissesto idrogeologico determinato dagli abbattimenti fraudolenti della Chiusa Innocenziana - spiega l'azienda - Da oltre dieci anni si sollecitano gli enti, Regione, Parco, Soprintendenza, a intervenire per scongiurare la catastrofe che si verrebbe a creare con il crollo definitivo del canale romano. A quel punto non ci sarebbe solo l'esondazione ma verrebbe meno il ricambio idrico tra lago e mare. La proprietà del Lago che si batte da anni per la tutela dello specchio lacuale solleciterà una riunione urgente presso la Regione".

"L’assetto idrogeologico - si aggiunge - è strettamente connesso alla gestione del territorio, ovvero alla pulizia dei corsi d'acqua, alla gestione delle sponde e per quanto riguarda il Lago di Paola al ripristino delle opere idrauliche concepite proprio per mantenere in equilibrio il delicato ecosistema del Parco del Circeo”.