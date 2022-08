Esplode una caldaia in un'abitazione: feriti marito e moglie

Una caldaia è esplosa questa mattina nella frazione di Bella Farnia, nel comune di Sabaudia, all'interno di un'abitazione. Non sono ancora chiare le cause ma l'incidente ha provocato due feriti, marito e moglie di 67 e 65 anni, soccorsi entrambi dalle ambulanze e trasportati in ospedale. L'uomo è stato ferito a un occhio ed è stato trasferito in ambulanza all''ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre per la donna, che ha riportato un trauma alla testa, è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

Al momento sul posto stanno operando i carabinieri del comando provinciale di Latina, i mezzi del 118 e le squadre di vigili del fuoco.