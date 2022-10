Prevenzione antimafia: Comune di Sabaudia e prefettura firmano il protocollo

E' stato sottoscritto questa mattina in prefettura un protocollo d'intesa sulla prevenzione antimafia con il Comune di Sabaudia. Per la precisione si tratta di una "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata". Presenti il prefetto Maurizio Falco, il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine.

Nel documento si individuano in particolare alcuni "settori sensibili", considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: appalti pubblici, urbanistica e attività economiche e commerciali. Si prevedono inoltre specifiche verifiche sugli adempimenti degli obblighi retributivi e contributivi da parte delle ditte appaltatrici o delle eventuali aziende subappaltatrici e anche controlli relativi al tema della sicurezza sul lavoro.

"Ringrazio il prefetto, il questore e i comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza per aver voluto aderire a questo mio intendimento - ha dichiarato il primo cittadino - Questa intesa rappresenta un ulteriore supporto all'attività già svolta in autonomia dai comuni. Credo che al di là delle misure di natura preventiva, il protocollo valorizzi anche le attività tecniche e gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, temi spesso disattesi perché non correttamente valutati nel corso delle procedure. I protocolli - ha aggiunto - sono strumenti che, se ben applicati, danno una sicurezza in più alle attività degli enti locali. Questo è un modello da esportare".

"Abbiamo bisogno di utilizzare tutti gli strumenti della prevenzione - ha spiegato il prefetto Maurizio Falco - Questo è uno strumento importante, che poi sarà calibrato anche sulle opere che saranno realizzate con il Pnrr. Oggi si sottoscrive quindi un'intesa dal respiro di carattere generale, poi ci saranno interventi più specifici sul Pnrr. Chi investe sul territorio deve sapere che i controlli ci sono. La legalità complessiva deve giovarsi di questi protocolli. Sono un messaggio che mandiamo a chiunque voglia venire in questa provincia: ci saranno investimenti importanti e noi vogliamo accompagnarli sul sentiero della legalità".