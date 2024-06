Furto in una villa a Sabaudia: il ladro ruba i discendenti di rame

Si era introdotto in un'abitazione di Sabaudia e aveva rubato dei discendenti in rame. Il furto risale allo scorso 14 febbraio. Dopo la denuncia della proprietaria di casa, i carabinieri della stazione locale hanno avviato un'indagine per risalire all'identità dei responsabili.

L'attività investigativa ha consentito di identificare e denunciare in stato di libertà per furto un uomo di 47 anni, residente a Terracina, sottoposto anche alla misura cautelare dell'obbligo di firma.