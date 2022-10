Gattino incastrato da giorni in un pozzetto: salvato dai vigili del fuoco

Intrappolato da giorni in un pozzetto un piccolo gattino è stato salvato dai vigili del fuoco. E’ accaduto nei giorni scorsi a Sabaudia, nei pressi di Palazzo Mazzoni, e a raccontarlo è stato il sindaco della città delle dune Alberto Mosca che ha ha voluto ringraziare per l’intervento gli stessi vigili del fuoco.

A lanciare l’allarme erano stati i cittadini chiedendo l’intervento per aiutare il cucciolo di gatto da alcuni giorni era intrappolato in un pozzetto di confluenza di acque meteoriche. “I vigili, con grande sensibilità e professionalità, dopo avere segato la grata di protezione del pozzetto, sono riusciti a far uscire da un tubo di scarico il povero animale e a metterlo in salvo portandolo in superficie con un'asta prensile. Il piccolo felino è stato in fine consegnato a una volontaria dell’Enpa" spiega il primo cittadino.

“Mi trovavo a passare di lì per caso e ho assistito a tutte le operazioni. Ho ringraziato la squadra di vigili per come è stato condotto l'intervento e ho chiamato subito il comandante provinciale Smaniotto per complimentarmi” ha poi concluso il sindaco di Sabaudia Mosca.