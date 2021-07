Incendi boschivi, attivo per l’estate a Sabaudia il presidio dei vigili del fuoco

Il presidio attivo fino al 15 settembre. In vigore anche l’ordinanza sindacale con cui si impongono una serie di prescrizioni per contrastare l’ormai triste fenomeno degli incendi boschivi

Anche per questa estate, e fino al 15 settembre, è attivo a Sabaudia il presidio antincendio boschivo predisposto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco nell’ambito dell’accordo stipulato tra la Direzione Regionale Vigili del Fuoco per il Lazio e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

La sede Aib, anche per quest’anno, si trova presso gli edifici di Largo Mario Bovo (fronte Caserma Piave) ed è operativa dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni della settimana e raggiungibile, in caso di emergenza, al numero 115.

“Il servizio - spiegano dal Comune di Sabaudia - si conferma uno strumento fondamentale per il contrasto degli incendi boschivi mediante ricognizione, sorveglianza e spegnimento di quest’ultimi con mezzi aerei e terrestri nell’ottica di garantire la più ampia sicurezza del territorio e la tutela dell’incolumità pubblica. A rafforzare tale obiettivo nel periodo di più altro rischio, resta in vigore l’ordinanza sindacale con cui si impongono una serie di prescrizioni. Tra le altre: il divieto di compiere azioni in tutte le aree pubbliche e private che possano arrecare pericolo di incendi; il divieto di mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte ad incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati; il divieto di accensione di fuochi per qualsivoglia finalità (come barbecue, fuochi d’artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei). Con l’ordinanza sindacale, in aggiunta, si invitano tutti gli Enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, prati, terreni agrari, incolti e adibiti al pascolo, ad adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi”.

“L’attività svolta dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina, che ringrazio a nome dell’Amministrazione per l’importante servizio - ha commentato il consigliere delegato alla sicurezza Saverio Minervini -, si conferma fondamentale per la tutela dell’incolumità pubblica e di un inestimabile patrimonio ambientale come quello che caratterizza la città di Sabaudia. Il rischio incendi, soprattutto in questo periodo dell’anno, è elevato e chiama noi tutti a tenere alta la guardia, ad assumere atteggiamenti corretti e a denunciare eventuali situazioni di rischio”