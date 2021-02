Vasto incendio in un’azienda agricola a Sabaudia, a fuoco 4 mezzi ed un fienile

Nella notte l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di avere la meglio sul violento rogo. Accertamenti sulle cause; sul posto anche i carabinieri

Momenti di paura nella notte a Sabaudia per un vasto incendio in un’azienda agricola. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte e dopo alcune chiamate giunte al 115 relative ad un rogo di grandi proporzioni, sul posto, in via Formicosa, sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre in arrivo da Terracina e Latina, con l’ausilio anche di un’autobotte.

Appena arrivati i pompieri hanno potuto appurare che le fiamme avevano giù coinvolto alcuni mezzi agricoli ed un deposito di fieno. Non semplici le operazioni di spegnimento dell’incendio che sono andate avanti per diverse ore nel corso della notte.

Da quanto fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco, il rogo ha quindi interessato 4 mezzi agricoli, oltre al fienile che è andato completamente distrutto. Le cause sono in fase di accertamento da parte del personale specialista dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.