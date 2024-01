Violento incendio nella notte: a fuoco un capannone di un'azienda

Un violento incendio è divampato nella notte a Sabaudia, Il rogo ha interessato un'azienda metalmeccanica che si trova nella zona di via Maremmana. I vigili del fuoco del comando di Latina sono intervenuti subito dopo la segnalazione arrivata al numero unico 112, poco prima delle 23 di venerdì 19 gennaio.

All'arrivo della squadra, con il supporto di una seconda squadra proveniente da Terracina, le fiamme avevano completamente avvolto un mezzo pesante all'interno del capannone dell'azienda, di circa 800 metri quadri. Sono iniziate quindi le operazioni di spegnimento per contenere l'incendio cercando di salvaguardare il resto del capannone. Il forte calore sprigionato dal rogo ha però causato ingenti danni a tutta l'area interessata.

Il Ros - responsabile operazioni di soccorso, in collaborazione con I carabinieri della stazioni di Sabaudia, ha effettuato un controllo dei luoghi per cercare tracce utili stabilire le cause dell'incendio, che al momento sembrano essere di natura accidentale. Il rogo ha provocato danni ma non ha coinvolto persone.