Appicca il fuoco per pulire un terreno: bruciano pneumatici e rifiuti

Prosegue, da parte dei forestali dell'Arma dei carabinieri, l’attività di contrasto ai reati ambientali nella provincia di Latina. I militari del Nucleo carabinieri forestale di Terracina, nella giornata di ieri, 3 ottobre, durante il servizio di controllo del territorio hanno notato un denso fumo nero proveniente da una strada limitrofa alla Migliara 53, nel territorio di Sabaudia.

Raggiunto il posto, hanno verificato che si trattava di un incendio divampato su un terreno, un'area di circa 3000 metri quadrati in cui era stato accatastato materiale di vario genere, in particolare numerosi pneumatici, un vecchio trattore, altri rifiuti plastici ancora in fase di combustione e parti di rifiuti elettrici ed elettronici (cosiddetti Raee). L'incendio è stato domato dalle squadre di vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. E' stato però necessario anche l'intervento di un'ambulanza del 118 perché una persona presente ha accusato un malore ed è stata trasportata per accertamenti all'ospedale Fiorini di Terracina.

Le successive indagini dei forestali hanno consentito di identificare il presunto autore del rogo, scaturito a quanto pare da un'attività di pulizia del terreno da sterpaglie poi sfuggita al controllo. I militari hanno proceduto al sequestro del terreno per poter effettuare nuovi successivi sopralluoghi in seguito alla bonifica dei vigili del fuoco. Il responsabile è stato denunciato per incendio e combustione illecita di rifiuti.