Incendio all'alba in una palazzina, tre residenti intossicati

Tanta paura all’alba di oggi all’interno di una palazzina in via del Ginepro a Sabaudia per un corto circuito di un quadro elettrico che ha dato vita ad un incendio.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che poco dopo le 6 uscendo dalla propria abitazione si sono trovati davanti un fitto fumo nelle scale. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto e hanno domato in poco tempo le fiamme. I sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza si sono invece occupati di prestare aiuto ad alcuni residenti: tre le persone, due donne e un uomo, rimaste intossicate. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sabaudia e gli agenti della polizia licale.

A provocare l’incendio, che fortunatamente non ha provocato danni rilevanti, un corto circuito del quadro elettrico nel locale condominiale dell’edificio dove vivono una decina di famiglie.