Stabilimento balneare dato alle fiamme, l'autore del rogo in silenzio davanti al giudice

Primi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio dello stabilimento balneare ‘Duna 31.5’ dato alle fiamme il 6 gennaio scorso.

L'indagine condotta dai carabinieri della città delle dune ha portato all'emissione di quattro ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e due ai domiciliari.

Questa mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota ha interrogato il 30enne Valerio Toselli, accusato di essere l’autore materiale del rogo insieme al 32enne Simone Petrucci. Toselli, assistito dall’avvocato Valentina Leonardi, scelto di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Sarà invece interrogato nelle prossime ore Petrucci mentre per quanto riguarda Mirella D’Indio e la figlia Tatiana Rizzi, titolari di una concessione per attrezzature balneari sul litorale di Sabaudia e ritenute le mandanti dell’incendio, il gip le ascolterà venerdì. Entrambe si trovano attualmente agli arresti domiciliari.