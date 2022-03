Corruzione a Sabaudia, discussione al Riesame per la Gervasi, Cassola e i forestali

Nuovo giro di discussione questa mattina davanti al Tribunale del Riesame di Roma dei ricorsi presentati dalle persone colpite da misure cautelare nell’ambito dell’ sul Comune di Sabaudia. L’udienza riguardava l’ex sindaca Giada Gervasi, l’ex direttore del Parco Nazionale del Circeo Paolo Cassola, i carabinieri forestali Alessandro Rossi e Angelo Mazzeo e l’ex consigliere comunale Sandro Dapit.

Per quanto riguarda la Gervasi la difesa, rappresentata dall’avvocato Gianni Lauretti, oltre a depositare una memoria difensiva di oltre 50 pagine ha confutato tutti i reati sottolineando la legittimità della revoca dell’incarico alla ditta per l’allestimento di alcuni impianti per i Mondiali di canottaggio e ha chiesto la revoca della misura cautelare alla luce del fatto che essendosi dimessa non può reiterare i reati e non ci sono esigenze probatorie.

Ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari anche l’avvocato Luca Giudetti, legale di Cassola, sottolineando come, in riferimento all’incarico esecutivo affidato ad una ditta, la Corte di Cassazione abbia sancito che in caso di affidamento diretto sotto soglia non c’è reato.

La difesa di Rossi e Mazzeo, rappresentata dall’avvocato Guido Calisi, ha puntato sulla mancata proporzionalità tra i reati contestati e le reali esigenze cautelari chiedendo la revoca dell’interdizione dal servizio per 12 mesi e la reintegra al lavoro per Rossi essendo le prove ormai acquisite e la revoca dei domiciliari per insussistenza dei gravi indizi per Mazzeo. Analoga la richiesta dell’avvocato Maurizio Forte per Sandro Dapit, anche lui ai domiciliari.

Il Riesame si è riservato decidere mentre è stata spostata al 24 marzo l’udienza per l’ex assessore Giovanni Bottoni.