Processo 'Dune': "Volevano a tutti i costi farci rinunciare all'aggiudicazione"

Pressioni per rinunciare all’aggiudicazione della gara per la realizzazione del campo di regata per i mondiali di canottaggio. E’ quanto ha raccontato questa mattina davanti al Tribunale di Latina, presieduto da Gian Luca Soana, Danilo Roncone, marito dell’amministratore della società DEA costruzioni, ascoltato nell’udienza del processo ‘Dune’ che vede imputati l’ex sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, l’ex assessore ai lavori pubblici Innocenzo Angelo D’Erme, l’ex consigliere comunale Sandro Dapit, l’ex direttore generale del Comitato Sabaudia MMXX Luigi Manzo e il funzionario comunale Giovanni Bottoni.

Come aveva già fatto la moglie l’uomo, esaminato prima dal pubblico ministero Andrea D’Angeli e poi dagli avvocati della difesa, ha dichiarato che nonostante la Dea fosse risultata prima tra le ditte partecipanti il primo cittadino Gervasi e l’assessore D’Erme avevano insistito in più di una occasione affinché rinunciassero all’aggiudicazione il cui ammontare complessivo era di 219mila euro.

“Ma noi avevamo tutti i requisiti – ha ribadito Roncone – e le capacità tecniche per fare quel lavoro. Non ci avrei mai rinunciato”. Un atteggiamento che alla fine, secondo gli investigatori, ha portato l’amministrazione comunale a revocare la gara e a indire una nuova procedura. Agli imputati vengono contestati a vario titolo i reati di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.

L’udienza è stata aggiornata al 14 giugno prossimo quando in aula saranno ascoltati altri testi dell’accusa.