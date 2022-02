Sabaudia, incidente durante la gara di duathlon: scontro tra ciclisti. Interviene l'eliambulanza

Uno scontro tra ciclisti si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 20 gennaio, nel corso del “Sabaudia Duathlon Carnevale” in corso nella città delle dune. In conseguenza dell’incidente sul lungomare che ha coinvolto almeno tre atleti, tra uomini e donne, si è reso necessario l’annullamento della gara articolata in tre frazioni podismo-ciclismo-podismo.

L’incidente tra i ciclisti, a quanto sembra un frontale, è avvenuto nel corso della seconda delle tre frazioni previste dalla competizione in un tratto di percorso in cui gli atleti procedono in direzioni opposte. Tra i feriti, soccorsi dai sanitari del 118 subito giunti sul posto con diversi mezzi, uno è in condizioni più serie; per il suo trasferimento in ospedale si è reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza.