Omicidio a Sabaudia: il pestaggio in casa da parte dei coinquilini, l'uomo abbandonato agonizzante in strada

Sono due coinquilini della vittima gli uomini arrestati per l'omicidio avvenuto in località Bella Farnia, frazione di Sabaudia. Sui due cittadini indiani, di 53 e 59 anni, i carabinieri del Nucleo investigativo di Latina hanno raccolto diversi indizi di colpevolezza che hanno portato ai fermi di indiziato di delitto.

Sing Ujjagar, 48 anni, anche lui di nazionalità indiana, ha perso la vita lunedì mattina poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella notte precedente era stato brutalmente pestato probabilmente utilizzato una mazza da cricket ritrovata dai militari poco lontano. Sul movente del delitto sono ancora in corso gli accertamenti, ma dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori sembra che la brutale aggressione sia stata scatenata per un litigio scoppiato con la vittima all'interno di una delle villette a schiera del residence di Bella Farnia, mentre nell'area esterna della zona si celebrava il Diwali, una festa importante per la comunità indiana. La lite sarebbe poi proseguita anche fuori, fino a quando il 48enne è stato abbandonato in strada agonizzante.

La mattina di lunedì a ritrovarlo sono stati altri connazionali. Ma i soccorsi per l'uomo si sono rivelati ormai inutili. Sing Ujjagar aveva riportato era stato colpito su tutto il corpo e sulla testa e aveva riportato ferite troppo gravi che poche ore dopo l'arrivo in ospedale lo hanno portato al decesso. I due uomini fermati non hanno confessato, ma molte delle testimonianze raccolte dai carabinieri diretti dal tenente colonnello Antonio De Lise hanno condotto proprio a loro. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci vecchie questioni irrisolte forse relative proprio a questioni legate alla convivenza.