Il racconto del rapinatore: "Dopo il colpo travolto e pestato da 15 persone"

Si trova in carcere dove è stato interrogato ieri Giuseppe De Lucia, il 35enne di Latina finito prima agli arresti domiciliari quale autore della rapina al Conad City di via Sacramento a Sabaudia e poi arrestato per essere evaso per andare a farsi visitare in ospedale dopo un pestaggio.

Una storia incredibile quella che ha raccontato nel corso dell'udienza di convalida al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Laura Morselli. L'uomo ha infatti ammesso di essere l'autore del colpo messo a segno l’8 giugno nel supermercato minacciando la cassiera con una pistola e facendosi consegnare i circa 2.500 euro che erano in cassa. Poi la fuga a bordo di uno scooter risultato rubato con un complice che non è stato ancora identificato. De Lucia era però stato arrestato dai carabinieri a distanza di poche ore con l’accusa di rapina e ricettazione e posto ai domiciliari in attesa dell’interrogatorio. Ma due giorni dopo era uscito da casa per andare a farsi visitare all'ospedale Santa Maria Goretti per un dolore al petto: al giudice ha raccontato che dopo il colpo, quindi durante la fuga in motorino, era stato investito volontariamente da un’auto e poi aggredito e picchiato brutalmente da un gruppo del quale facevano parte almeno 15 persone. A causa di quelle botte aveva quindi deciso di andarsi a fare controllare dai medici tanto da essere ricoverato e piantonato dai carabinieri per una giornata. Poi il trasferimento in carcere per evitare una nuova evasione.

Durante il colloquio con il magistrato il 35enne, assistito dall’avvocato Leonardo Palombi, ha ammesso di essere l'autore della rapina. Al termine dell’udienza il gip ha convalidato l’arresto e poi ha disposto la custodia cautelare in carcere.